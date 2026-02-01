Crêpes Party Après-midi récréative Orbais-l’Abbaye

Crêpes Party Après-midi récréative

Espace des Séquoias (près de la salle des fêtes) Orbais-l’Abbaye Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

Date(s) :

2026-02-17

Tout public

Le Secours Catholique de Montmort-Lucy invite petits et grands à une Crêpes Party , après-midi récréative avec activités, jeux et bricolage à l’espace des Séquoia d’Orbais-l’Abbaye, le mardi 17 février 2026. .

Espace des Séquoias (près de la salle des fêtes) Orbais-l’Abbaye 51270 Marne Grand Est +33 6 61 44 71 20

