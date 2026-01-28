Crêpes party au casino L’Aiguillon-la-Presqu’île

Crêpes party au casino

Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-02-05 15:00:00

fin : 2026-02-05 17:00:00

2026-02-05

Crêpes maison et verre de cidre * dans la limite des stocks disponible

de 15 h à 17 h .

Avenue de la Plage L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 27 10 29

English :

Home-made crepes and glass of cider * while stocks last

