Crêpes Party Maison Communale des Services Chazemais
Crêpes Party Maison Communale des Services Chazemais vendredi 6 février 2026.
Crêpes Party
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Venez partager un moment convivial autour de crêpes et beignets, arrosés de cidre et de Champomy
Une soirée gourmande à vivre en famille ou entre amis
.
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46 legrillon-chazemais@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and share a convivial moment over crêpes and beignets, washed down with cider and Champomy
A gourmet evening with family and friends
L’événement Crêpes Party Chazemais a été mis à jour le 2026-01-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ