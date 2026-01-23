Crêpes Party Maison Communale des Services Chazemais

Crêpes Party

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Venez partager un moment convivial autour de crêpes et beignets, arrosés de cidre et de Champomy

Une soirée gourmande à vivre en famille ou entre amis

.

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46 legrillon-chazemais@orange.fr

English :

Come and share a convivial moment over crêpes and beignets, washed down with cider and Champomy

A gourmet evening with family and friends

L’événement Crêpes Party Chazemais a été mis à jour le 2026-01-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ