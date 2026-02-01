Crêpes party déguisée Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol

Crêpes party déguisée

Samedi 21 février 2026 à partir de 14h30. Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2026-02-21 14:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Crêpes party organisé par l’association l’Olympiade des Pitchouns de Saint-Andiol.Enfants

Evénement destiné aux enfants de 3 à 11 ans. Une participation de 2€ par personne est demandée.

De nombreux jeux seront proposés sur place. .

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 44 39 73 04

English :

Pancake party organized by the association l’Olympiade des Pitchouns of Saint-Andiol.

L’événement Crêpes party déguisée Saint-Andiol a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence