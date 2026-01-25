Crêpes party & jeux de société Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS
mercredi 4 février 2026.
Le Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial vous invite pour un après – midi convivial :
– Dégustation de crêpes préparées par l’équipe du centre et les jeunes de l’Espace Dédié aux Jeunes
– Jeux de société
La nouvelle association de quartier « Les enfants d’Hébert » sera présente pour discuter de leurs idées d’actions.
Fêtez la chandeleur avec l’équipe du centre qui animera de nombreux jeux pour tous les âges.
Le mercredi 04 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Informations par téléphone au 01 58 20 58 00
Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/
