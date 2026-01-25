Crêpes party & jeux de société Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Le Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial vous invite pour un après – midi convivial :

– Dégustation de crêpes préparées par l’équipe du centre et les jeunes de l’Espace Dédié aux Jeunes

– Jeux de société

La nouvelle association de quartier « Les enfants d’Hébert » sera présente pour discuter de leurs idées d’actions.

Fêtez la chandeleur avec l’équipe du centre qui animera de nombreux jeux pour tous les âges.

Le mercredi 04 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Informations par téléphone au 01 58 20 58 00

Public tout-petits, enfants et jeunes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-04T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-04T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-04T15:00:00+02:00_2026-02-04T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial et trouvez le meilleur itinéraire

