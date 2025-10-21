Crêpes party Casino JOA Lons-le-Saunier
Crêpes party Casino JOA Lons-le-Saunier mardi 21 octobre 2025.
Crêpes party
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 16:00:00
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Crêpe Party au Casino JOA !
Venez déguster de délicieuses crêpes chocolat, confiture ou sucre.
Un moment gourmand et convivial à partager en salle des machines à sous ! .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06
English : Crêpes party
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Crêpes party Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION