Crêpes party Casino JOA Lons-le-Saunier

Crêpes party

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez partager un moment gourmand, rire et vous régaler autour de délicieuses crêpes. .

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Crêpes party

L’événement Crêpes party Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-01-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION