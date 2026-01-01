Crêpes party Casino JOA Lons-le-Saunier
Crêpes party Casino JOA Lons-le-Saunier samedi 31 janvier 2026.
Crêpes party
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Venez partager un moment gourmand, rire et vous régaler autour de délicieuses crêpes. .
Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 06
English : Crêpes party
