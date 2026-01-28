Crêpes party Square Marcel Pagnol Rochechouart

Crêpes party

Et si vous partagiez un moment tout doux et gourmand avec votre enfant ? L’Espace Famille vous invite à une joyeuse crêpe party placée sous le signe de la complicité et des sens en éveil. Ensemble, petits et grands mettent la main à la pâte pour préparer la pâte à crêpes toucher, mélanger, verser, observer… autant de gestes simples qui stimulent l’éveil sensoriel et développent la motricité fine des tout-petits, dans une ambiance bienveillante et ludique.

L’atelier se prolonge par un délicieux moment de dégustation, idéal pour savourer les crêpes fraîchement préparées. Pendant que les enfants se régalent, les parents sont invités à partager un café convivial, propice aux échanges, aux rencontres et aux discussions entre adultes. Un temps privilégié pour créer des souvenirs, renforcer le lien parent-enfant et profiter d’un instant chaleureux en famille. .

