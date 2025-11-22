Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Crêpes Party Sedan

Crêpes Party Sedan samedi 22 novembre 2025.

Crêpes Party

Centre aquatique de Sedan 8 Espl. du Lac Sedan Ardennes

Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

2025-11-22

Crêpes Party ! S’inscrire
Centre aquatique de Sedan 8 Espl. du Lac Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 00 22 

English :

Pancake Party! Register now

German :

Crêpes Party! Anmelden

Italiano :

Festa delle crêpes! Per iscriversi

Espanol :

Fiesta de los crepes Para inscribirse

L’événement Crêpes Party Sedan a été mis à jour le 2025-11-07 par Ardennes Tourisme