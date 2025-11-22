Crêpes Party Sedan
Crêpes Party Sedan samedi 22 novembre 2025.
Crêpes Party
Centre aquatique de Sedan 8 Espl. du Lac Sedan Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Crêpes Party ! S’inscrire
.
Centre aquatique de Sedan 8 Espl. du Lac Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 00 22
English :
Pancake Party! Register now
German :
Crêpes Party! Anmelden
Italiano :
Festa delle crêpes! Per iscriversi
Espanol :
Fiesta de los crepes Para inscribirse
L’événement Crêpes Party Sedan a été mis à jour le 2025-11-07 par Ardennes Tourisme