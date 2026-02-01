Crêpes pop party à la brasserie de Quat’Sous Brasserie de Quat Sous Cleurie

Crêpes pop party à la brasserie de Quat’Sous

Brasserie de Quat Sous 7 b chemin du Pré Vixot Cleurie Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 18:00:00

fin : 2026-02-20 22:00:00

C’est l’hiver…il fait froid et sombre…alors viens chercher un peu de chaleur et de réconfort dans ta brasserie préférée. Crêpes salées et sucrées et une bonne playlist pop pour que tu puisses nous montrer ton plus beau déhanché!Tout public

Brasserie de Quat Sous 7 b chemin du Pré Vixot Cleurie 88120 Vosges Grand Est

English :

It’s winter…it’s cold and dark…so come and find some warmth and comfort in your favorite brasserie. Sweet and savory crepes and a great pop playlist so you can show us your best moves!

