Crêpes vigneronnes (visite et dégustation) chemin de la croix de tauret Laveyron 13 juillet 2025 07:00

Drôme

Crêpes vigneronnes (visite et dégustation) chemin de la croix de tauret Domaine Les Vins de St Vallier Laveyron Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

4-16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Petite balade guidée au cœur des vignes, en compagnie du vigneron découverte du nouveau domaine viticole à Saint Vallier. Puis, place à la dégustation des vins accompagnée d’un « brunch » breton généreux préparé par nos TOUT DE BREIZH.

.

chemin de la croix de tauret Domaine Les Vins de St Vallier

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

English :

A guided stroll through the vineyards, accompanied by the winemaker, to discover the new Saint Vallier winery. Then it’s time for a wine tasting accompanied by a generous Breton brunch prepared by our TOUT DE BREIZH.

German :

Kleiner geführter Spaziergang durch die Weinberge, in Begleitung des Winzers Entdeckung des neuen Weinguts in Saint Vallier. Dann geht es zur Weinprobe, begleitet von einem großzügigen bretonischen « Brunch », der von unseren TOUT DE BREIZH zubereitet wird.

Italiano :

Una passeggiata guidata tra i vigneti, in compagnia dell’enologo, per scoprire la nuova tenuta vinicola di Saint Vallier. Poi è il momento di una degustazione di vini, accompagnata da un generoso brunch bretone preparato dal nostro team TOUT DE BREIZH.

Espanol :

Un paseo guiado por los viñedos, en compañía del enólogo, para descubrir la nueva explotación vitícola de Saint Vallier. A continuación, degustación de vinos acompañada de un generoso brunch bretón preparado por nuestro equipo TOUT DE BREIZH.

L’événement Crêpes vigneronnes (visite et dégustation) Laveyron a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche