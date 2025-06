Crépusculaires – Maison du Parc Carentan-les-Marais 30 juillet 2025 20:00

Manche

Crépusculaires Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-07-30 20:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

2025-07-30

Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve et profitez de l’ambiance particulière des marais à la tombée de la nuit. Réservation obligatoire

Maison du Parc 3 village Ponts d’Ouve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : Crépusculaires

From the Maison du Parc, in the heart of the Marais du Cotentin et du Bessin, join the large observatory of the Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d?Ouve and enjoy the special atmosphere of the marshes as night falls. Reservations required

German :

Vom Maison du Parc aus, im Herzen der Marais du Cotentin et du Bessin, erreichen Sie das große Observatorium des Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve und genießen Sie die besondere Atmosphäre der Sümpfe bei Einbruch der Nacht. Reservierung erforderlich

Italiano :

Dalla Maison du Parc, nel cuore del Marais du Cotentin et du Bessin, visitate il grande osservatorio dell’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve e godetevi l’atmosfera speciale delle paludi al calar della notte. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Desde la Maison du Parc, en el corazón de los Marais du Cotentin et du Bessin, visite el gran observatorio del Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve y disfrute de la atmósfera especial de las marismas al caer la noche. Imprescindible reservar

L’événement Crépusculaires Carentan-les-Marais a été mis à jour le 2025-06-15 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin