Crépuscule en Forêt l’engoulevent et autres animaux nocturnes en parade Nouveauté 2026

Chanteau Loiret

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05 22:30:00

2026-06-05

Venez découvrir la vie sauvage à l’heure où la nuit s’installe en forêt. Rendez-vous vendredi 5 juin de 20H30 à 22H30.

Au crépuscule, laissez-vous guider par le chant de l’Engoulevent d’Europe et observez les mœurs de cet étonnant oiseau migrateur. Au fil de la soirée, vous pourrez également croiser la silhouette furtive des rapaces nocturnes, surprendre un renard ou un chevreuil en quête de nourriture, et observer le ballet des insectes qui s’animent à la tombée de la nuit. Partons sur leurs traces ! 20 .

Chanteau 45400 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 28 72 37 angelique.pledran@gmail.com

English :

Come and discover wildlife as night falls in the forest. Rendezvous Friday June 5 from 8:30 pm to 10:30 pm.

