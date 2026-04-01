Crépuscule sur la Petite Camargue

Jeudi 16 avril 2026 de 19h à 22h30.

Durée 3h30. Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:00:00

fin : 2026-04-16 22:30:00

Date(s) :

2026-04-16

Venez observer le crépuscule sur la Petite Camargue !

Observation et écoute des chauve-souris, oiseaux crépusculaires et amphibiens seront l’objectif de cette sortie crépusculaire.



Votre pique-nique tiré du sac au soleil couchant sera l’occasion de découvrir la faune avec cette lumière particulière propice à l’émerveillement. .

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

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English :

Come and watch the twilight over the Petite Camargue!

L’événement Crépuscule sur la Petite Camargue Saint-Chamas a été mis à jour le 2026-03-19 par Agence Régionale de la Biodiversité et de l’Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur [ARBE]