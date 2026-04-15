Crépuscule sur les grèves, 50170 Le Mont-Saint-Michel, France, Le Mont-Saint-Michel

Crépuscule sur les grèves 11 juin – 22 août 50170 Le Mont-Saint-Michel, France Manche

Tarifs : Gratuit ; Tarif réduit 13€ ; plein tarif 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T22:00:00+02:00 – 2026-06-12T01:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T21:00:00+02:00 – 2026-08-23T00:00:00+02:00

✨ Un pur moment de détente : quand le Mont s’apaise, pars à l’aventure vers Tombelaine . Traverse les fleuves Sée et Sélune , guette le mystérieux rayon vert et admire le soleil qui s’efface sur l’eau. Retour sous la fraîcheur nocturne . Relaxant, magique… et inoubliable !

Groupe limité – Qualinat – Slow Tourism Normand – LSF Friendly

(French tour only – English conversation possible)

✨ A pure moment of relaxation: when the Mont calms down, embark on an adventure towards Tombelaine . Cross the rivers Sée and Sélune , watch for the mysterious green ray and admire the sun fading on the water. Return in the coolness of the night . Relaxing, magical… and unforgettable!

Durée : 3h00

Activité organisée par Kévin – Guide attesté de la baie du Mont-saint-Michel

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/crepuscule-sur-les-greves-9072

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Randonnée en baie du Mont-Saint-Michel vers l’îlot de Tombelaine au coucher du soleil Nature Sortie nature