Crépy Comedy Club Crépy-en-Valois

Crépy Comedy Club

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois Oise

Début : 2025-11-08 20:30:00

2025-11-08

Du stand up, du sketch, de l’humour en tout genre… Plusieurs artistes qui vous serviront le meilleur d’eux-mêmes sur un plateau !Venez découvrir ces pros de l’humour qui promettent de vous faire passer un moment inoubliable.

En partenariat avec Rictus Production.

1 Avenue de l’Europe Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

English :

Stand-up, sketch, humor of all kinds? Come and discover these pros of humor who promise to give you an unforgettable time.

In partnership with Rictus Production.

German :

Stand up, Sketch, Humor aller Art? Entdecken Sie diese Humorprofis, die Ihnen einen unvergesslichen Moment bereiten werden.

In Zusammenarbeit mit Rictus Production.

Italiano :

Stand-up comedy, sketch comedy, comicità di ogni genere? Venite a scoprire questi professionisti della comicità che promettono di regalarvi un momento indimenticabile.

In collaborazione con Rictus Production.

Espanol :

¿Stand-up comedy, sketch comedy, comedia de todo tipo? Venga a descubrir a estos profesionales de la comedia que prometen hacerle pasar un rato inolvidable.

En colaboración con Rictus Production.

