Crescendo – Cie Kamchàtka Place de la république Saint-Médard-en-Jalles

Crescendo – Cie Kamchàtka Samedi 11 octobre, 11h00 Place de la république Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-11T11:00:00 – 2025-10-11T12:00:00

Fin : 2025-10-11T11:00:00 – 2025-10-11T12:00:00

À la croisée des chemins

Après Kamchàtka et Alter, la compagnie Kamchàtka clôt son itinérance dans la métropole avec une performance collective à son image, empreinte d’une humanité bouleversante. Ici, le passé rejoint le présent, les habitant·es se mêlent aux comédien·nes, le rêve affleure la réalité… Les personnages de cette dernière épopée sans parole posent leur valise pour une escale qui intrigue autant qu’elle captive : une invitation à partager une expérience vibrante. Celle d’une solidarité fugace et joyeuse.

Place de la république Place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Sonia Nieto