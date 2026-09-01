Crescent City, funk Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
jeudi 24 septembre 2026 · Rue Marguerite Allain Faure · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Crescent City, funk
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 21:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Une conviction commune réunit ces érudits du vieux son, redonner couleur à la musique des METERS. Quartet emblématique de Funk de la Nouvelle Orléans, fondé en 1965 par le pianiste et chanteur Art Neville.
Ici on ne passe pas par 4 chemins, les amplis et pédales sont créés à la main, les instruments sont des années 60, les grooves sont travaillés pendant des heures et ce, dans le but ultime de rendre le travail de ces maîtres le plus intact possible au public français. .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Crescent City, funk Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trédrez-Locquémeau (Côtes-d'Armor)
- Oui Oui Le Gang, Dalid’Asshelfoff Sportin’ Club Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau 17 septembre 2026
- Graax acoustic psycho power jazz trio Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 19 septembre 2026
- Soirée slam Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 26 septembre 2026
- Le mois du doc Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau 1 novembre 2026