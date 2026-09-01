Crescent City, funk Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Crescent City, funk

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 21:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Une conviction commune réunit ces érudits du vieux son, redonner couleur à la musique des METERS. Quartet emblématique de Funk de la Nouvelle Orléans, fondé en 1965 par le pianiste et chanteur Art Neville.

Ici on ne passe pas par 4 chemins, les amplis et pédales sont créés à la main, les instruments sont des années 60, les grooves sont travaillés pendant des heures et ce, dans le but ultime de rendre le travail de ces maîtres le plus intact possible au public français. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Crescent City, funk Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose