Cress’Vik Camp Viking Parc du Prieuré Val-de-Scie

Venez profiter de deux jours de fête à Cressy autour d’un camp Viking !

Animations, marché du terroir et spectacle de feu vous attendent dans le parc du Prieuré.

Grand banquet le samedi dès 18h30.

Le programme

Samedi 13 septembre

10h30 Ouverture du camp viking

12h-18h Marché du Terroir

15h Animation pour les enfants « Fais ton médaillon viking »

16h Goûter des enfants

Dès 18h30 Grand banquet. Apéritif, cochon grillé et son accompagnement, fromage, dessert et une conso par personne. Réservation obligatoire. 20€ par personne, 10€ pour les -15 ans et les adhérents de Cressy Art et Culture

21h30 Spectacle de feu

Dimanche 14 septembre

10h30-16h Ouverture du camp viking

Infos et réservations avant le 01/09 .

Parc du Prieuré Cressy Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 6 31 37 86 26 arnaud.dubois.valdescie@orange.fr

