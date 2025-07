Crest Jazz Festival-Le concours de Jazz Vocal Crest

Place de l’église Crest Drôme

Début : Vendredi 2025-07-29

fin : 2025-08-01

2025-07-29

8 groupes finalistes sélectionnés pour 8 concerts de 45 minutes devant un jury de professionnels !

Place de l’église Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 20 57 02 contact@crestjazzvocal.com

English :

8 finalists selected for 8 45-minute concerts in front of a jury of professionals!

German :

8 ausgewählte Finalistenbands für 8 Konzerte à 45 Minuten vor einer Fachjury!

Italiano :

8 gruppi finalisti selezionati per 8 concerti di 45 minuti davanti a una giuria di professionisti!

Espanol :

8 grupos finalistas seleccionados para 8 conciertos de 45 minutos ante un jurado de profesionales

