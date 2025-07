Crest Jazz Festival-le village du festival-ambiance blues par le groupe Lil’ Red Crest

Crest Jazz Festival-le village du festival-ambiance blues par le groupe Lil’ Red Crest mercredi 30 juillet 2025.

Crest Jazz Festival-le village du festival-ambiance blues par le groupe Lil’ Red

Espace Soubeyran Crest Drôme

ATTENTION village du festival uniquement accessible aux personnes qui ont une place de concert.

En pré-soirée de votre soirée concert, venez écouter un répertoire qui s’inspire des racines profondes du blues avec le quintet Lil’Red.

Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 20 57 02 contact@crestjazzvocal.com

English :

ATTENTION Festival village only accessible to concert ticket holders.

As a prelude to your evening concert, come and listen to a repertoire inspired by the deep roots of the blues with the Lil’Red quintet.

German :

ACHTUNG Festivaldorf nur für Personen mit Konzertkarten zugänglich.

Als Vorabend zu Ihrem Konzertabend können Sie sich mit dem Quintett Lil’Red ein Repertoire anhören, das von den tiefen Wurzeln des Blues inspiriert ist.

Italiano :

ATTENZIONE Villaggio del Festival accessibile solo ai possessori del biglietto del concerto.

Come preludio al concerto serale, venite ad ascoltare un repertorio ispirato alle radici profonde del blues con il quintetto Lil’Red.

Espanol :

ATENCIÓN Pueblo del festival accesible únicamente a los poseedores de entradas para el concierto.

Como preludio de su concierto nocturno, venga a escuchar un repertorio inspirado en las profundas raíces del blues con el quinteto Lil’Red.

