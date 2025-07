Crest Jazz Festival-le village du festival-Groupe Mezcla 4tet Crest

Crest Jazz Festival-le village du festival-Groupe Mezcla 4tet Crest vendredi 1 août 2025.

Crest Jazz Festival-le village du festival-Groupe Mezcla 4tet

Espace Soubeyran Crest Drôme

Début : Samedi 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-01 2025-08-02

ATTENTION village du festival uniquement accessible aux personnes qui ont une place de concert.

En pré-soirée de votre soirée concert, Compositions arméniennes et espagnoles avec le groupe Mezcla 4 tet.

Espace Soubeyran Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 20 57 02 contact@crestjazzvocal.com

English :

ATTENTION Festival village only accessible to concert ticket holders.

As a prelude to your evening concert, Armenian and Spanish compositions with the group Mezcla 4 tet.

German :

ACHTUNG Festivaldorf nur für Personen mit einem Konzertticket zugänglich.

Als Vorabend zu Ihrem Konzertabend, Armenische und spanische Kompositionen mit der Gruppe Mezcla 4 tet.

Italiano :

ATTENZIONE Villaggio del Festival accessibile solo ai possessori del biglietto del concerto.

Come preludio al concerto serale, composizioni armene e spagnole con il gruppo Mezcla 4 tet.

Espanol :

ATENCIÓN Pueblo del Festival sólo accesible a los poseedores de entradas para el concierto.

Como preludio a su concierto nocturno, composiciones armenias y españolas con el grupo Mezcla 4 tet.

