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AGENDA · Crest-Voland

Crest-Voland, d’hier à aujourd’hui : un voyage dans le temps., Office du tourisme, Crest-Voland

samedi 19 septembre 2026 · Office du tourisme · Crest-Voland

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Office du tourisme
Adresse
81 rue du Bouloz, 73590 Crest-Voland
Ville
73590 Crest-Voland
Département
Savoie
Tarif
RDV devant l'Office du Tourisme de Crest-Voland. Renseignement (04 79 31 62 57).

Crest-Voland, d’hier à aujourd’hui : un voyage dans le temps. Samedi 19 septembre, 15h00 Office du tourisme Savoie

RDV devant l’Office du Tourisme de Crest-Voland. Renseignement (04 79 31 62 57).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

A travers un parcours historique et la confrontation de photos anciennes avec l’aspect du village actuel, découvrons ensemble l’évolution d’un ancien village pastoral devenu une station de sports d’hiver. Visite avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’Histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.

Office du tourisme 81 rue du Bouloz, 73590 Crest-Voland Crest-Voland 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
A travers un parcours historique et la confrontation de photos anciennes avec l’aspect du village actuel, découvrons ensemble l’évolution d’un ancien village pastoral devenu une station de sports une…

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