Crest-Voland, d’hier à aujourd’hui : un voyage dans le temps., Office du tourisme, Crest-Voland
samedi 19 septembre 2026 · Office du tourisme · Crest-Voland
Informations pratiques
Crest-Voland, d’hier à aujourd’hui : un voyage dans le temps. Samedi 19 septembre, 15h00 Office du tourisme Savoie
RDV devant l’Office du Tourisme de Crest-Voland. Renseignement (04 79 31 62 57).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
A travers un parcours historique et la confrontation de photos anciennes avec l’aspect du village actuel, découvrons ensemble l’évolution d’un ancien village pastoral devenu une station de sports d’hiver. Visite avec une guide-conférencière du Pays d’art et d’Histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.
Office du tourisme 81 rue du Bouloz, 73590 Crest-Voland Crest-Voland 73590 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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