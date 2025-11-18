Creuser la joie Compagnie Les Oyates Maison du Peuple Besançon

Creuser la joie Compagnie Les Oyates

Maison du Peuple 11 Rue Battant Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-18 19:30:00

2025-11-18

Comment ré-enchanter le monde quand on n’est que deux et qu’on ne sait pas très bien comment s’y prendre ?

Réunis dans une salle des fêtes, deux personnages que tout oppose vont tester différentes hypothèses pour amorcer le changement qui s’impose. Prendre du recul, déconstruire les lignes, tracer un cercle, dessiner de nouvelles cartes, creuser la joie… Pour finalement découvrir comment chacun peut trouver sa place dans cette expérience à inventer collectivement.

Il sera question de notre maison qui brûle, de la fragile spirale de l’évolution, de l’oracle de la forêt, d’un musée à réinventer collectivement… L’enjeu étant de trouver un mode d’emploi, avec la joie comme point de départ et la perspective d’un monde plus vivable en ligne d’arrivée…

Au fil d’une expérience ludique, visuelle et musicale, Creuser la joie fait le pari d’inviter les spectateurs et spectatrices à se mettre en mouvement.

A partir de 12 ans.

Accessible avec le dispositif pass Culture .

Maison du Peuple 11 Rue Battant Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 51 45 billetterie@cotecour.fr

