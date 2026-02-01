Creuser la joie Fameck

Creuser la joie

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-11 19:00:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Comment répondre aux défis d’avenir quand on a 15, 40 ou 70 ans ? Pour parler à ceux qui ont envie de changer le monde sans savoir comment s’y prendre, Marie Levavasseur a eu une belle idée. Autour d’un espace circulaire, façon place publique ou plateau de jeu, elle nous invite à un moment de partage pour nous recharger en enthousiasme. Ses passeurs ? Deux personnages très dissemblables une jeune femme et un homme de générations différentes, aux héritages opposés. Au fil d’un dialogue plein d’humour, parfois burlesque, ils reviennent aux origines pour questionner nos institutions. Mariage, banque, religion ; que garde-t-on, que doit-on jeter ? Au-delà de nos différences, ils nous invitent à renouer avec ce que nous avons en commun et déploient de nouveaux espaces d’utopie. Une performance généreuse et enthousiasmante.Tout public

18 .

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 82 14 92 infos@nest-theatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How do you meet the challenges of the future when you’re 15, 40 or 70? Marie Levavasseur has come up with a great idea for those who want to change the world but don?t know how. Around a circular space, like a public square or a game board, she invites us to share a moment to recharge our enthusiasm. Her guides? Two very dissimilar characters: a young woman and a man from different generations, with opposing heritages. In a humorous, sometimes burlesque dialogue, they return to their origins to question our institutions. Marriage, banking, religion: what do we keep, what do we throw away? Beyond our differences, they invite us to reconnect with what we have in common, and open up new spaces for utopia. A generous and inspiring performance.

L’événement Creuser la joie Fameck a été mis à jour le 2026-01-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME