Creuser la joie Théâtre Le Grand Bleu Lille

Creuser la joie Théâtre Le Grand Bleu Lille mercredi 8 octobre 2025.

Creuser la joie 8 et 11 octobre Théâtre Le Grand Bleu Nord

Tarif solidaire : 5 euros, Tarif réduit : 8 euros, Tarifs -26 ans & +60ans : 9 euros, Tarif plein : 13 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-08T19:00 – 2025-10-08T20:00

Fin : 2025-10-11T19:00 – 2025-10-11T20:00

Un avenir joyeux est-il possible ? Malgré les apparences, c’est une hypothèse à creuser, et c’est ce qu’ambitionne de faire ce spectacle plein d’énergie et empreint d’optimisme.

Face aux indicateurs catastrophiques sur la santé mentale des jeunes, que la pandémie de Covid a largement contribué à abîmer, Marie Levavasseur oppose une autre réalité que les chiffres ne disent pas : dans la génération nouvelle, l’envie d’agir et de forger d’autres perspectives est forte. Et parmi les outils pour y parvenir, la joie est certainement le plus désirable. Il est donc question de « creuser la joie » dans cette proposition qui ausculte ses manifestations, son émergence et son potentiel : c’est en agissant que l’on atteint la joie, nous dit Bergson, mais militer suffit-il ?

C’est dans la formulation d’hypothèses que Marie Levavasseur entend creuser une voie vers la joie, et dans un cercle en forme d’espace d’utopie. Deux personnages d’horizons différents y cherchent un chemin commun vers cette émotion féconde, qui passe par le mouvement autant que par la parole. Le public est lui aussi, bien sûr, appelé à apporter sa pierre à cet édifice joyeux.

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 09 88 44 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}]

Un avenir joyeux est-il possible ? Malgré les apparences, c’est une hypothèse à creuser, et c’est ce qu’ambitionne de faire ce spectacle plein d’énergie et empreint d’optimisme. spectacle théâtre

Jeanne Roualet – Cosmogama