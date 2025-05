Crève-Coeur – Théâtre de la rue de belleville Nantes, 3 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 20:00 –

Gratuit : non Tarif unique : 12€ Tout public

Tara et Gomar sont comme des sœurs, à la vie à la mort. Mais un soir, Gomar n’est plus la même, elle commet quelque chose de grave, peut-être d’irréparable. Un huis-clos dramatique où les personnages, bercés par leur sororité tendre et piquante, se démènent pour exister.Texte d’Andréa Zitouni, Avec Marwa Rizki et Andréa Zitouni, Mise en scène Margaux Tzakos

Théâtre de la rue de belleville Nantes 44100

02 40 69 62 20 https://ruedebelleville.net/saison/creve-coeur/