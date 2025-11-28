Crève-coeur TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Crève-coeur TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:30 – 21:30

Gratuit : non payant Tarif plein 15€Tarif réduit 11€ Adulte, Etudiant, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap

Tara et Gomar sont comme des sœurs, à la vie à la mort. Mais un soir tout bascule. Gomar n’est plus la même, elle commet quelque chose de grave, peut-être d’irréparable. Tara l’attend dans un bar comme à son habitude mais Gomar n’arrive jamais. En colère d’avoir attendu si longtemps et sans nouvelle de son amie, Tara décide de débarquer chez elle à l’improviste. Un huis-clos dramatique où les personnages, bercés par leur sororité tendre et piquante, se démènent pour exister. Une pièce qui parle de ces deux jeunes femmes à un moment charnière de leur vie, profondément liées mais aussi si mystérieuses. Un spectacle qui nous interroge sur les espaces de violence et sur la notion de bien et de mal. Avec Marwa Rizki et Andréa Zitouni. Mis en scène par Margaux Tzakos. Écrit par Andréa Zitouni.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com