Crève-coeur TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-12 20:30 – 21:30

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Tara et Gomar sont comme deux sœurs, à la vie à la mort, c’est la promesse qu’elles se sont faite. Un soir Gomar n’est plus la même, elle a commis quelque chose de grave, peut être d’irréparable.Un huis clos dramatique où les personnages bercés par leur sororité tendre et piquante se démènent pour exister.Avertissement : ce spectacle aborde les violences sexistes et sexuelles.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



