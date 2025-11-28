Crève-coeur TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Crève-coeur Vendredi 28 novembre, 20h30 TNT – Terrain Neutre Théâtre Loire-Atlantique

payant

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2025-11-28T20:30:00+01:00 – 2025-11-28T21:30:00+01:00

Fin : 2025-11-28T20:30:00+01:00 – 2025-11-28T21:30:00+01:00

Tara et Gomar sont comme des sœurs, à la vie à la mort. Mais un soir tout bascule. Gomar n’est plus la même, elle commet quelque chose de grave, peut-être d’irréparable. Tara l’attend dans un bar comme à son habitude mais Gomar n’arrive jamais. En colère d’avoir attendu si longtemps et sans nouvelle de son amie, Tara décide de débarquer chez elle à l’improviste.

Un huis-clos dramatique où les personnages, bercés par leur sororité tendre et piquante, se démènent pour exister. Une pièce qui parle de ces deux jeunes femmes à un moment charnière de leur vie, profondément liées mais aussi si mystérieuses. Un spectacle qui nous interroge sur les espaces de violence et sur la notion de bien et de mal.

Avec Marwa Rizki et Andréa Zitouni. Mis en scène par Margaux Tzakos. Écrit par Andréa Zitouni.

TNT – Terrain Neutre Théâtre 11 Allée de la Maison Rouge, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 12 12 28 http://www.tntheatre.com

Thomas Fazio