CREVECOEUR-EN-AUGE/14 : le Château se met au vert, Crevecoeur, Mézidon Vallée d’Auge

CREVECOEUR-EN-AUGE/14 : le Château se met au vert Jeudi 23 avril, 10h00 Crevecoeur Calvados

10€ pour les adultes – 5€ pour les enfants de 5 à 18 ans. La participation aux ateliers et aux visites donne droit à une entrée au château-musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00

Jeudi 23 avril de 10h à 11h30. Après une initiation à l’identification des oiseaux, les participants seront invités à les compter sur site. Les données seront envoyées au programme national de sciences participatives « Oiseaux des jardins ». Cette observation sera aussi l’occasion de mettre en avant certains oiseaux des zones humides comme la bergeronnette des ruisseaux, présente lorsque l’eau est saine, ou encore les cigognes, les hérons, les cormorans…

L’atelier se déroulera en présence de deux ornithologues du GONm, Sophie et Guy Béteille.

À partir de 8 ans.

10€ pour les adultes – 5€ pour les enfants de 5 à 18 ans. La participation aux ateliers et aux visites donne droit à une entrée au château-musée

Crevecoeur Château de Crèvecoeur-en-auge Mézidon Vallée d’Auge 14340 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « alix@chateaudecrevecoeur.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 63 02 45 »}]

Oiseaux des jardins