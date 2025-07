Creysse en fête ! Creysse

Gratuit

Début : 2025-08-09 17:30:00

fin : 2025-08-11

2025-08-09

Trois jours de festivités au cœur du village avec musique, repas convivial, animations, feu d’artifice et ambiance festive. Événement familial et local.

– 9 août Messe à 17h30, DJ Maestro à 19h30

– 10 août Repas à 19h30, Orchestre Gérard Gouny à 21h30, Feu d’artifice à 00h

– 11 août Soirée food truck, tirage de la tombola à 19h, concert de Dajoe’nco (variété internationale) à 19h30, DJ Zum Zum (mix tropical) à 22h, présence de buvette, grill et forains .

Creysse 46600 Lot Occitanie

English :

Three days of festivities in the heart of the village, with music, convivial meals, entertainment, fireworks and a festive atmosphere. A family and local event.

German :

Drei Tage lang wird im Herzen des Dorfes gefeiert, mit Musik, gemütlichem Essen, Unterhaltung, Feuerwerk und festlicher Stimmung. Familiäre und lokale Veranstaltung.

Italiano :

Tre giorni di festeggiamenti nel cuore del villaggio, con musica, pasti conviviali, intrattenimento, fuochi d’artificio e un’atmosfera di festa. Un evento familiare e locale.

Espanol :

Tres días de fiesta en el corazón del pueblo, con música, comida de convivencia, animaciones, fuegos artificiales y un ambiente festivo. Un acontecimiento familiar y local.

