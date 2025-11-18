CRIC BIZZ, conte musical Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Lille

CRIC BIZZ, conte musical Samedi 13 décembre, 10h30 Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord

Sur réservation

Cric Bizz houou vlac …Qui sont ces créatures qui se cachent dans la nature ? Ouvrez vos oreilles et vos yeux ! Rencontrez le monde animal et végétal en chansons, en bruits et en histoires.

Par Zina Medjkoune, chanteuse musicienne, raconteuse d’histoire. Cie Lyrica.

Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

