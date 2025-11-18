CRIC BIZZ, conte musical Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Lille

CRIC BIZZ, conte musical Samedi 13 décembre, 10h30 Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T11:00:00

Fin : 2025-12-13T10:30:00 – 2025-12-13T11:00:00

Cric Bizz houou vlac …Qui sont ces créatures qui se cachent dans la nature ? Ouvrez vos oreilles et vos yeux ! Rencontrez le monde animal et végétal en chansons, en bruits et en histoires.

Par Zina Medjkoune, chanteuse musicienne, raconteuse d’histoire. Cie Lyrica

Avec le soutien financier du Département du Nord

Médiathèque Saint-Maurice Pellevoisin 205, rue du Faubourg de Roubaix, Lille Lille 59370 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

