Cric Croc Salle animation médiathèque Saint-Paul-Trois-Châteaux

Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2026-03-11 10:30:00
fin : 2026-03-11 11:30:00
2026-03-11
Lecture d’albums pour les enfants à partir de 3 ans.
Salle animation médiathèque 16 Rue Notre Dame Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 80 mediatheque@mairie-sp3c.fr
English :
Book readings for children aged 3 and over.
