Criée, port et mareyage Rue du port Erquy

Criée, port et mareyage

Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 06:30:00

fin : 2026-02-17 08:30:00

Date(s) :

2026-02-17

La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir les différentes étapes du parcours du poisson de son débarquement aux étals de nos poissonniers.

A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements chauds. Réservation obligatoire .

Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Criée, port et mareyage Erquy a été mis à jour le 2026-02-02 par Syndicat des Caps