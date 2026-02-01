Criée, port et mareyage Rue du Port Erquy
Criée, port et mareyage Rue du Port Erquy mardi 24 février 2026.
Criée, port et mareyage
Rue du Port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 06:30:00
fin : 2026-02-24 08:30:00
Date(s) :
2026-02-24
La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir les différentes étapes du parcours du poisson de son débarquement aux étals de nos poissonniers.
A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements chauds. Réservation obligatoire .
Rue du Port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Criée, port et mareyage Erquy a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor