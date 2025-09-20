Criée publique Ancienne école – Cléguérec Cléguérec

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Avec Amalia Modica de la compagnie De sa couleur préférée essayez-vous à la criée publique !

Venez vous préparer à déclamer des messages pour le bal clandestin avec des exercices sur la présence, la voix et le jeu théâtral.

Ancienne école – Cléguérec rue Théodore Huet 56480 Cléguérec Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne https://cleguerec.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 38 15 99 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 44 27 04 42 »}, {« type »: « email », « value »: « perenn@perenn.bzh »}] Les locaux étaient à l’origine l’école publique de garçons, ils sont aujourd’hui occupés par les associations En Arwen et Danserien Bro Klegereg.

