Criée Publique Compagnie Tallipot Ribeauvillé

Criée Publique Compagnie Tallipot Ribeauvillé samedi 19 juillet 2025.

Criée Publique Compagnie Tallipot

Place de la mairie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Participez à cette criée publique organisée par la compagnie Tallipot.

La Compagnie Tallipot fête cette année ses 30 ans d’existence. La Compagnie a souhaité faire de cet événement une grande fête: un spectacle melting-pot a été créé de toutes pièces. Nous y avons mis un petit bout de ci, un petit bout de ça, un petit bout de chacune des pièces que nous avons aimé jouer et nous en avons fait un cabaret: Le Cabaret des 30 ans qui sera donné sous la Rotonde du Jardin de Ville de Ribeauvillé les 24 et 25 juillet 2025.

Avant ces deux grands moments de théâtre, Ribeauvilloises, Ribeauvillois, nous vous invitons, à participer à la fête dès le samedi 19 juillet!

Ce jour-là, sur le marché de la ville sera donnée par la Compagnie une Criée Publique.

Confiez-nous tout ce que vous avez à dire, à faire entendre, à faire comprendre, à faire savoir: poèmes, déclaration d’amour, revendication, état d’âme, recette de cuisine, liste de courses, bon mot?

Votre message peut s’adresser à tout le monde, à personne, à quelqu’un en particulier (si vous le désirez, nous irons le lui proclamer en personne, il suffit d’ajouter son adresse à votre message),…

La vingtaine de comédiens de Tallipot se feront un grand plaisir d’être votre porte-voix, votre porte-parole.

Confiez dès aujourd’hui votre message à la Boîte à Criée déposée à la médiathèque. .

Place de la mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est association@compagnie-tallipot.fr

English :

Take part in this public auction organized by the Tallipot company.

German :

Nehmen Sie an dieser öffentlichen Auktion teil, die von der Firma Tallipot organisiert wird.

Italiano :

Partecipate a questa asta pubblica organizzata dalla società Tallipot.

Espanol :

Participe en esta subasta pública organizada por la empresa Tallipot.

L’événement Criée Publique Compagnie Tallipot Ribeauvillé a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr