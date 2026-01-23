Criées Poétiques Café la Patte d’Oie Douarnenez
Criées Poétiques Café la Patte d’Oie Douarnenez jeudi 12 mars 2026.
Criées Poétiques
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Pesie .
Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Criées Poétiques
L’événement Criées Poétiques Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ