Criées Poétiques Café la Patte d’Oie Douarnenez

Criées Poétiques Café la Patte d’Oie Douarnenez jeudi 12 mars 2026.

Criées Poétiques

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 18:00:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Pesie   .

Café la Patte d’Oie 60 rue Jean Jaurès Douarnenez 29100 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Criées Poétiques

L’événement Criées Poétiques Douarnenez a été mis à jour le 2026-01-23 par OT PAYS DE DOUARNENEZ