Crime au palais à Périgueux CLUEDO GEANT Palais de Justice Périgueux

Crime au palais à Périgueux CLUEDO GEANT

Palais de Justice 19BIS Boulevard Michel Montaigne Périgueux Dordogne

Inscrivez-vous le 2 octobre 2025 à la nuit du droit et menez l’enquête !

Venez y rencontrer des gendarmes, des magistrats et des avocats qui vous aideront à résoudre le meurtre qui a lieu au palais de justice de Périgueux. A la fin de la rencontre, les enquêtes n’auront plus de secrets pour vous.

Trois séances auront lieu le 2 octobre 2025 au tribunal judiciaire de Périgueux à 19h, 19h45 et 20h30.

N ’oubliez pas de vous inscrire en contactant le CDAD24 au 05.53.06.39.33 .

Palais de Justice 19BIS Boulevard Michel Montaigne Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 39 33 cdad-dordogne@wanadoo.fr

