Crime en scène ! Théâtre Le Ruban Vert galerie et théâtre Aix-en-Provence

Crime en scène !

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h30 à 22h. Théâtre Le Ruban Vert galerie et théâtre 4 traverse Notre Dame Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – 10 EUR

Les spectateurs découvriront 6 protagonistes. Parmi eux se cache une victime et son meurtrier ! Le public enquêtera afin de résoudre le crime imparfait qui a été commis.

Crime en Scène, ce sont 6 improvisateurs et un crime à élucider.

Lequel parmi nos improvisateurs sera au cœur des trahisons lors de ce spectacle unique !

Le public mène l’enquête afin de résoudre cette énigme unique où vous devrez découvrir, l’assassin, l’arme et le lieu du crime ! .

English :

Viewers will discover 6 protagonists. Among them is a victim and his murderer! The audience will investigate to solve the imperfect crime that has been committed.

German :

Die Zuschauer werden sechs Protagonisten entdecken. Unter ihnen befinden sich ein Opfer und sein Mörder! Das Publikum wird ermitteln, um das unvollkommene Verbrechen, das begangen wurde, aufzuklären.

Italiano :

Il pubblico scoprirà 6 protagonisti. Tra loro c’è una vittima e il suo assassino! Il pubblico dovrà indagare per risolvere il crimine imperfetto che è stato commesso.

Espanol :

El público descubrirá a 6 protagonistas. Entre ellos, ¡una víctima y su asesino! El público investigará para resolver el crimen imperfecto que se ha cometido.

