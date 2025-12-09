Crime Espace Noriac Limoges
Crime Espace Noriac Limoges mardi 31 mars 2026.
Crime
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-04-02
Date(s) :
2026-03-31 2026-04-01 2026-04-02
Un crime a été commis. L’enquête est close, car on en connaît le lieu, la date, les circonstances et la victime. On sait aussi qui en est responsable. Une seule question demeure sans réponse pourquoi ? Lors d’un interrogatoire tendu, la parole de l’assassin esquive le plus souvent, se libère parfois. Témoignages et souvenirs, réels ou imaginaires, se succèdent. Mais sans cesse, la vérité s’échappe. Parviendra-t-elle à faire surface ? D’autant plus qu’un autre mystère se profile bientôt qui sont vraiment ces étranges investigateurs qui n’obéissent à aucune règle et présentent un double visage ? .
Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 67 71 72 ecaletheatre@aol.com
