CRIMES A SAINT SERNIN – LA COMEDIE DE TOULOUSE Toulouse.

CRIMES A SAINT SERNIN Début : 2025-12-27 à 20:30. Tarif : – euros.

Après les inaltérables succès de Toulouse j’adore et de Folle du stade Toulousain , l’auteur Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel ) s’attaque au genre comédie policière !Cette nouvelle pièce menée par la ferrari de l’humour toulousain, Angélique Pancheri est une bombe ! Crimes, suspense, fous rires et surprises : voilà le menu. Accompagnée des excellents Patrice Ortega, Ludovic Mérot, Romain Simancas et Erwann Le Berre, Angélique met le feu avec cette nouvelle création !Venez rire et frémir à la Comédie de Toulouse !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COMEDIE DE TOULOUSE 16 RUE SAINT-GERMIER 31000 Toulouse. 31