L’auteur Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel ) s’attaque au genre comédie policière !

Cette nouvelle pièce menée par la ferrari de l’humour toulousain, Angélique Pancheri est une bombe !

Crimes, suspense, fous rires et surprises voilà le menu. 23.5 .

English :

Author Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel ) tackles the detective comedy genre!

This new play, starring Angélique Pancheri, the Ferrari of Toulouse humor, is a bombshell!

German :

Der Autor Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel ) wagt sich an das Genre der Kriminalkomödie heran!

Das neue Stück, das von der Ferrari des Toulouser Humors, Angélique Pancheri, angeführt wird, ist eine Bombe!

Italiano :

Il drammaturgo Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel) affronta il genere della commedia poliziesca!

Questa nuova commedia, interpretata da Angélique Pancheri, la Ferrari dell’umorismo di Tolosa, è una bomba!

Espanol :

El dramaturgo Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel) se atreve con el género de la comedia policíaca

Esta nueva obra, protagonizada por Angélique Pancheri, el Ferrari del humor tolosano, ¡es una bomba!

