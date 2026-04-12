Crimes et gangs à Paris – visite guidée insolite

Mais à la nuit tombée, ces quartiers aux allures de campagne révèlent une toute autre facette et deviennent le théâtre d’affaires sordides : des amants commettent d’abominables crimes passionnels pour tenter de vivre leur idylle, des bandes rivales se livrent un affrontement sans merci pour les beaux yeux d’une prostituée, des voyous terrorisent la population et détroussent le bourgeois… Ces petits truands, qui se jouent de la police, sont vite surnommés « Les Apaches », en référence aux Indiens d’Amérique du Nord, réputés pour leur bravoure et leur violence.

C’est en parcourant le pittoresque village de Charonne, loin des circuits touristiques, que vous partirez sur les traces de ces affaires criminelles et rencontrerez les personnalités à l’origine de ces « légendes du coin de la rue » : Magloire le rebouteux, Casque d’Or la reine des Apaches, ou encore Félo la-fausse-couche… Hugo vous emmène dans les recoins truffés de faits divers et de tragédies de faubourgs qui ont été la plaie de la police et ont fait la joie des journalistes de la Belle époque.

Attention, cette visite s’adresse à un public curieux et averti !

Paris, 1900 : tandis que le monde entier n’a d’yeux que pour le Paris des expositions universelles, les guinguettes font fureur dans les anciens villages de la capitale. Comme celui de Charonne, où les moulins à vent attirent les bons vivants, bien loin du centre-ville haussmannien prisé par la bourgeoisie parisienne.

Le jeudi 14 mai 2026

de 14h30 à 16h15

Le dimanche 12 avril 2026

de 14h30 à 16h15

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T19:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-12T14:30:00+02:00_2026-04-12T16:15:00+02:00;2026-05-14T14:30:00+02:00_2026-05-14T16:15:00+02:00



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