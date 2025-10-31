Criminal dinner d’Halloween Freyming-Merlebach

Criminal dinner d’Halloween Freyming-Merlebach vendredi 31 octobre 2025.

Criminal dinner d’Halloween

croisement rue de la Frontière et rue Houillère Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

35

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Menez l’enquête lors d’une soirée dîner-spectacle-enquête au cœur d’un château hanté d’Ecosse ! Interrogez les suspects et les témoins, analysez les indices et retrouvez le meurtrier ! Organisé par la Médiathèque à la Salle Vouters. Sur inscription (dès 11 ans) 35€ tout inclus (animation, repas complet et carnet d’enquêteur)

Suite à la mort de son oncle, alors qu’il vient d’hériter d’un petit manoir familial en Ecosse, Julian doit faire appel à un agent spécialisé dans les affaires surnaturelles car le lieu semble terriblement hanté. L’agent Sculder arrive alors, rempli de bonne volonté, pour convoquer un à un les esprits des lieux qui s’y cachent et découvrir leurs secrets, d’autant que l’oncle de Julian semble avoir été assassiné dans l’enceinte-même du manoir…Secrets de famille, histoires de fantômes, de créatures surprenantes et légendes noires… le tout saupoudré de légendes et de folklore celte et écossais !Tout public

35 .

croisement rue de la Frontière et rue Houillère Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 23 48 lamediatheque.fm@gmail.com

English :

Lead the investigation during a dinner-show-investigation evening in the heart of a haunted Scottish castle! Question suspects and witnesses, analyze clues and find the murderer! Organized by the Médiathèque at Salle Vouters. Registration required (aged 11 and over): 35? all-inclusive (entertainment, full meal and investigator’s notebook)

Following the death of his uncle, who has just inherited a small family manor in Scotland, Julian must call in an agent specializing in supernatural cases, as the place seems terribly haunted. Agent Sculder arrives willingly, one by one, to summon the spirits hiding there and discover their secrets, especially as Julian?s uncle seems to have been murdered in the manor itself… Family secrets, ghost stories, surprising creatures and dark legends… all sprinkled with Celtic and Scottish folklore and legends!

German :

Ermittle auf einer Dinnerparty mit Show und Ermittlungen in einem schottischen Spukschloss! Verhören Sie Verdächtige und Zeugen, analysieren Sie die Indizien und finden Sie den Mörder! Organisiert von der Mediathek in der Salle Vouters. Auf Anmeldung (ab 11 Jahren): 35 ? alles inklusive (Animation, komplettes Essen und Ermittlerbuch)

Nach dem Tod seines Onkels muss Julian, der gerade ein kleines Familienanwesen in Schottland geerbt hat, einen auf übernatürliche Fälle spezialisierten Agenten beauftragen, da es in dem Anwesen schrecklich zu spuken scheint. Agent Sculder taucht auf, um die Geister des Ortes zu beschwören und ihre Geheimnisse zu lüften, denn Julians Onkel scheint auf dem Anwesen ermordet worden zu sein… Familiengeheimnisse, Geistergeschichten, überraschende Kreaturen und dunkle Legenden, gespickt mit keltischen und schottischen Legenden und Folklore!

Italiano :

Guidate le indagini durante una serata di cena-spettacolo nel cuore di un castello scozzese infestato! Interrogate i sospetti e i testimoni, analizzate gli indizi e trovate l’assassino! Organizzato dalla Médiathèque alla Salle Vouters. Iscrizione obbligatoria (a partire dagli 11 anni): 35? tutto compreso (intrattenimento, pasto completo e taccuino dell’investigatore)

Dopo la morte dello zio, che ha appena ereditato un piccolo maniero di famiglia in Scozia, Julian deve chiamare un agente specializzato in casi soprannaturali perché il luogo sembra terribilmente infestato. L’agente Sculder arriva volentieri per evocare uno a uno gli spiriti che si nascondono in quel luogo e svelarne i segreti, soprattutto perché lo zio di Julian sembra essere stato ucciso proprio nel maniero… Segreti di famiglia, storie di fantasmi, creature sorprendenti e leggende oscure… il tutto condito da leggende e folklore celtico e scozzese!

Espanol :

¡Dirige la investigación durante una velada con cena-investigación en el corazón de un castillo escocés encantado! Interrogue a sospechosos y testigos, analice las pistas y encuentre al asesino Organizado por la Médiathèque de la Salle Vouters. Inscripción obligatoria (a partir de 11 años): 35? todo incluido (animación, comida completa y cuaderno del investigador)

Tras la muerte de su tío, que acaba de heredar una pequeña mansión familiar en Escocia, Julian tiene que llamar a un agente especializado en casos sobrenaturales porque el lugar parece terriblemente encantado. El agente Sculder llega dispuesto a convocar uno a uno a los espíritus que allí se esconden y descubrir sus secretos, sobre todo porque el tío de Julian parece haber sido asesinado en la propia mansión… Secretos de familia, historias de fantasmas, criaturas sorprendentes y oscuras leyendas… ¡todo ello salpicado de leyendas y folclore celta y escocés!

L’événement Criminal dinner d’Halloween Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2025-08-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH