Criollo Musique – Piscine intercommunale La Châtaigneraie 27 juin 2025 18:15

Vendée

Piscine intercommunale 2 Impasse Bonséjour La Châtaigneraie Vendée

Début : 2025-06-27 18:15:00

fin : 2025-06-27 20:30:00

2025-06-27

Plongez au coeur des sonorités ensoleillées avec Criollo!

Trio nantais composé de Christian Zarate, Kike Larrea et Sylvain Poslaniec. Entre rythmes créoles, afro-péruvienne, leur musique invite à un voyage vibrant et coloré. Guitares et percussions s’entrelacent pour offrir une expérience unique, pleine d’émotion et d’énergie. Laissez-vous emporter par leur univers et vibrez au son de Criollo! .

Piscine intercommunale 2 Impasse Bonséjour

La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 61 43

English :

Dive into sunny sounds with Criollo!

German :

Tauchen Sie mit Criollo in die Welt der sonnigen Klänge ein!

Italiano :

Tuffatevi nel cuore delle sonorità solari con Criollo!

Espanol :

¡Sumérgete en el corazón de los sonidos soleados con Criollo!

L’événement Criollo Musique La Châtaigneraie a été mis à jour le 2025-06-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin