Criquets, sauterelles et compagnie, Lieu de rdv donné à la réservation, Biéville-Beuville
Criquets, sauterelles et compagnie, Lieu de rdv donné à la réservation, Biéville-Beuville mardi 18 août 2026.
Criquets, sauterelles et compagnie Mardi 18 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00
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Tout public (dès 6 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr
(2km/2h) – Niveau 1
Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation BIEVILLE-BEUVILLE Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@cpievdo.fr »}]
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