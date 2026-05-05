Criquets, sauterelles et compagnie, Lieu de rdv donné à la réservation, Biéville-Beuville

Criquets, sauterelles et compagnie Mardi 18 août, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-18T14:30:00+02:00 – 2026-08-18T16:30:00+02:00

Quel vacarme ! Vous les entendez avant même d’arriver. Qui sont ces petites bêtes musiciennes de la vallée du Dan ? Chaussez vos bottes et venez les découvrir. En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

Tout public (dès 6 ans), sur réservation au 07 83 10 01 29 ou à reservation@cpievdo.fr

(2km/2h) – Niveau 1

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservation BIEVILLE-BEUVILLE Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation@cpievdo.fr »}]

Quel vacarme ! Vous les entendez avant même d’arriver. Qui sont ces petites bêtes musiciennes de la vallée du Dan ? Chaussez vos bottes et venez les découvrir. En partenariat avec le conseil dépar…