CRISE 2 FESTIVAL

Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Crise-2-Festival #3 arrive à Saint-Alban-sur-Limagnole !

Rendez‑vous le 18 juillet 2026 pour une soirée rock & ska qui va faire vibrer la Lozère.

Au programme 4 groupes, une ambiance de folie et une entrée à seulement 15€.

Serruriers Noirs

Nadejda

⚡ Turn Off

… et bien d’autres surprises !

Saint-Alban-sur-Limagnole (48)

Viens faire le plein d’énergie et partager un moment inoubl

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie enjoythesilence.asso@gmail.com

English :

? Crise-2-Festival #3 is coming to Saint-Alban-sur-Limagnole! ?

Join us on July 18, 2026 for an evening of rock & ska that will rock the Lozère.

On the program: 4 bands, a crazy atmosphere and admission at just 15?

? Black locksmiths

? Nadejda

? Turn Off

? and many other surprises!

? Saint-Alban-sur-Limagnole (48)

Come and fill up on energy and share an unforgettable moment!

