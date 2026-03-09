CRISE 2 FESTIVAL Saint-Alban-sur-Limagnole
CRISE 2 FESTIVAL Saint-Alban-sur-Limagnole samedi 18 juillet 2026.
CRISE 2 FESTIVAL
Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Crise-2-Festival #3 arrive à Saint-Alban-sur-Limagnole !
Rendez‑vous le 18 juillet 2026 pour une soirée rock & ska qui va faire vibrer la Lozère.
Au programme 4 groupes, une ambiance de folie et une entrée à seulement 15€.
Serruriers Noirs
Nadejda
⚡ Turn Off
… et bien d’autres surprises !
Saint-Alban-sur-Limagnole (48)
Viens faire le plein d’énergie et partager un moment inoubl
Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie enjoythesilence.asso@gmail.com
English :
? Crise-2-Festival #3 is coming to Saint-Alban-sur-Limagnole! ?
Join us on July 18, 2026 for an evening of rock & ska that will rock the Lozère.
On the program: 4 bands, a crazy atmosphere and admission at just 15?
? Black locksmiths
? Nadejda
? Turn Off
? and many other surprises!
? Saint-Alban-sur-Limagnole (48)
Come and fill up on energy and share an unforgettable moment!
L’événement CRISE 2 FESTIVAL Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2026-03-09 par 48-OT Margeride en Gévaudan